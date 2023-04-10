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Политика

Украина ввела санкции против еще четырех нижегородских компаний

16 апреля 2023 10:42  [39] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Украина ввела санкции против еще четырех нижегородских компаний. Соответствующий указ 15 апреля подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Согласно информации, санкции вводятся на 10 лет и влекут за собой блокировку активов на территории страны, запрет торговых операций с этими компаниями и другие ограничения.

15 апреля в санкционный список были внесены следующие предприятия Нижегородской области: НПО "Эркон" (производитель электронных компонентов), ООО "Цифровая трансформация" (разработка программного обеспечения), ООО "Сонет" и ООО "Сонет НН" (продажа офисной техники).

Напомним, Украина впервые ввела санкции в отношении нижегородских предприятий в октябре 2022 года. Тогда под ограничения попала 21 компания.

В феврале 2023 года еще 12 нижегородских предприятий были внесены в санкционный список Украины на 50 лет.

1 апреля в список были добавлены еще 12 компаний Нижегородской области.

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Теги:
Санкции
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