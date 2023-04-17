Участок улицы Пожарского в Нижнем Новгороде закроют для транспорта 21-24 апреля Общество

Фото: ЦОДД

Участок улицы Пожарского в Нижнем Новгороде снова будет закрыт для транспорта в ближайшие выходные по причине ремонтных работ. Об этом сообщили в дептранспорта мэрии.

Согласно информации, движение по участку напротив дома №1 на улице Большой Покровской будет ограничено с 20:00 пятницы, 21 апреля, до 8:00 понедельника, 24 марта.

Для проезда к жилым домам по набережной Лыковая Дамба и улице Пожарского от дома №16 до улицы Пискунова будет введено двустороннее движение.

Напомним, что центр Нижнего Новгорода будет закрыт для движения транспорта в некоторые дни в период с 24 апреля по 7 мая.

Ранее сообщалось, что с 26 апреля временно запретят остановку и стоянку автомобилей в переулке Плотничном.