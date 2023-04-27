МХК "Чайка" 8 мая проведет в Нижнем Новгороде чемпионский парад Спорт

Фото: пресс-служба МХЛ

МХК "Чайка" 8 мая проведет в Нижнем Новгороде чемпионский парад. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, в прошедшем сезоне нижегородский молодежный хоккейный клуб "Чайка" завоевал Кубок Харламова. В шестом матче финальной серии плей-офф, прошедшем 25 апреля, подопечные Николая Воеводина переиграли в овертайме "Омских Ястребов" со счетом 3:2. Победную шайбу забросил Егор Виноградов.

Согласно информации, нижегородский чемпионский парад станет первым в истории Молодежной хоккейной лиги.

Парад начнется в 12:00 у Дворца спорта имени Виктора Коноваленко в Автозаводском районе. Хоккеисты и тренерский штаб "Чайки" проследуют вдоль знаковых мест города, включая Музей истории "ГАЗ", Ярмарку, Кремль и другие локации.



Кульминацией программы станет шествие по улице Большой Покровской, которое пройдет со стороны площади Минина и Пожарского.

В 13:30 на площади около Нижегородского театра драмы имени Максима Горького начнется развлекательная программа, по завершении которой состоится большая автограф-сессия.



Подробная программа будет анонсирована в соцсетях "Чайки" в ближайшее время.



"Все на Покру! Отпразднуем чемпионство всем городом!" - говорится в сообщении клуба.

Ранее сообщалось, что главный тренер нижегородского МХК "Чайка" Николай Воеводин возглавил ХК "СКА-Нева".