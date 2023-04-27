Половину буросекущих свай уже залили на стройплощадке метро на площади Сенной Общество

Фото: Telegram-канал "Метро НН"

Половину буросекущих свай уже залили на стройплощадке метро на площади Сенной. Об этом сообщается в Telegram-канале "МетроНН".

Согласно информации, строителям осталось залить 235 свай из 469.

Также продолжаются перенос инженерных коммуникаций на улице Большой Печерской и самой стройплощадке, укрепление грунта с помощью грунто-цементных свай.

После завершения этих работ метростроевцы начнут разрабатывать котлован для строительства будущей станции.

Ранее сообщалось, что тоннелепроходческий щит для строительство новых станций метро в Нижнем Новгороде будет запущен летом.

Также напомним, что стройплощадка станции метро "Площадь Сенная" будет расширена до участка улицы Родионова.