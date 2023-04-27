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Половину буросекущих свай уже залили на стройплощадке метро на площади Сенной. Об этом сообщается в Telegram-канале "МетроНН".
Согласно информации, строителям осталось залить 235 свай из 469.
Также продолжаются перенос инженерных коммуникаций на улице Большой Печерской и самой стройплощадке, укрепление грунта с помощью грунто-цементных свай.
После завершения этих работ метростроевцы начнут разрабатывать котлован для строительства будущей станции.
Ранее сообщалось, что тоннелепроходческий щит для строительство новых станций метро в Нижнем Новгороде будет запущен летом.
Также напомним, что стройплощадка станции метро "Площадь Сенная" будет расширена до участка улицы Родионова.
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