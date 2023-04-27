ЦИПР Tech Week пройдёт в Нижнем Новгороде с 29 мая по 4 июня
Перекрытие движения во время репетиций Парада Победы
"Хор Турецкого" выступит на площади Минина и Пожарского в День Победы
Особый противопожарный режим введён в регионе с 17 апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
04 мая 2023 14:36  [39] Строители приступили к кладке внутренних помещений ледовой арены на Стрелке
04 мая 2023 14:00  [85] Международная дискуссионная площадка "Катынская трагедия: мифы и реальность" в формате круглого стола состоялась в НГЛУ
04 мая 2023 13:28  [116] Половину буросекущих свай уже залили на стройплощадке метро на площади Сенной
04 мая 2023 13:12  [122] Специальная подсветка к 290-летию нижегородской полиции появится на телебашне в Нижнем Новгороде
04 мая 2023 12:54  [113] Крышу театра кукол в Нижнем Новгород капитально отремонтируют за 13 млн рублей
04 мая 2023 12:36  [121] Скульптуру двух мальчиков-беспризорников установили в Дзержинске
04 мая 2023 12:20  [129] Новые требования к системам оповещения населения вступили в силу в России
04 мая 2023 12:14  [121] Полутеневое лунное затмение можно будет увидеть в Нижегородской области 5 мая
04 мая 2023 12:08  [125] "ЛУКОЙЛ" организовал спортивный праздник в гимназии №4 в Кстове
04 мая 2023 11:55  [371] Нижегородская лаборатория обнаружила в пельменях бактерии сальмонеллы
Общество

Половину буросекущих свай уже залили на стройплощадке метро на площади Сенной

04 мая 2023 13:28  [116] Общество

Фото: Telegram-канал "Метро НН"

Половину буросекущих свай уже залили на стройплощадке метро на площади Сенной. Об этом сообщается в Telegram-канале "МетроНН".

Согласно информации, строителям осталось залить 235 свай из 469.

Также продолжаются перенос инженерных коммуникаций на улице Большой Печерской и самой стройплощадке, укрепление грунта с помощью грунто-цементных свай.

После завершения этих работ метростроевцы начнут разрабатывать котлован для строительства будущей станции.

Ранее сообщалось, что тоннелепроходческий щит для строительство новых станций метро в Нижнем Новгороде будет запущен летом.

Также напомним, что стройплощадка станции метро "Площадь Сенная" будет расширена до участка улицы Родионова.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Метро Строительство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Областной конкурс среди участковых уполномоченных полиции
27 апреля 2023 14:59Конкурс "Лучший по профессии" среди нижегородских участковых
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph