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Еще три соседских центра в ближайшее время откроются в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.
Согласно информации, новые центры появятся в Ленинском, Нижегородском и Канавинском районах.
Юрий Шалабаев отметил, что все центры наполняются новым оборудованием. В них проходят лекции и мастер-классы для всех желающих.
На прошлой неделе глава города вместе с активистами ТОС "Орджоникидзе" принял участие в посадке деревьев возле отремонтированного центра в Московском районе. Здесь были высажены туи.
Напомним, что соседские центры в Нижнем Новгороде появились в 2019 году на базе территориальных общественных самоуправлений.
Всего в 2023 году в Нижнем Новгороде планируется открыть шесть новых центров.
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