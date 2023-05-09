Еще три соседских центра в ближайшее время откроются в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Еще три соседских центра в ближайшее время откроются в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, новые центры появятся в Ленинском, Нижегородском и Канавинском районах.

Юрий Шалабаев отметил, что все центры наполняются новым оборудованием. В них проходят лекции и мастер-классы для всех желающих.

На прошлой неделе глава города вместе с активистами ТОС "Орджоникидзе" принял участие в посадке деревьев возле отремонтированного центра в Московском районе. Здесь были высажены туи.

Напомним, что соседские центры в Нижнем Новгороде появились в 2019 году на базе территориальных общественных самоуправлений.

Всего в 2023 году в Нижнем Новгороде планируется открыть шесть новых центров.