Чистая прибыль "Теплоэнерго" в 2022 году составила 777 млн рублей Экономика

В Гордуме Нижнего Новгорода с15 мая прошло заседание постоянной комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству, на котором депутаты обсудили результаты финансово-хозяйственной деятельности "Нижегородского водоканала" и "Теплоэнерго" за 2022 год.

Напомним, процедура объединения этих двух муниципальных ресурсоснабжающих организаций стартовала в ноябре прошлого года и продлится год.

Гендиректор АО "Теплоэнерго", управляющей АО "Нижегородский водоканал" Илья Халтурин рассказал, что выручка теплоснабжающего предприятия за прошлый год составила 12,9 млрд рублей, из них чистая прибыль - 777 млн рублей: это на 215 млн рублей больше, чем в 2021 году.

Доходы "Нижегородского водоканала" за 2022 год составили 6,089 млрд рублей, а расходы – 6,032 млрд рублей.

"Теплоэнерго" обновлено 92,7 км тепловых сетей и капитально отремонтировало 25 единиц оборудования и 18 зданий котельных. Водоканал в прошлом году промыл 226 км сетей, переложил и санировал 16,5 км сетей, очистил 17 856 колодцев и отремонтировал ещё 1718, заменил 190 пожарных гидрантов.

Председатель постоянной комиссии Сергей Пляскин в рамках обсуждения озвученного отчёта попросил предоставить также ю информацию об уровне износа теплосетей, сетей водоснабжения и водоотведения.

Депутат Жанна Скворцова отметила, что многие нижегородские предприниматели жалуются на долгие сроки подключения новых коммерческих объектов к сетям теплоснабжения и водоотведения. Она подчеркнула, что нужно убрать этот барьер, чтобы увеличить для бизнеса инвестиционную привлекательность в городе.

Илья Халтурин прокомментировал, что обе ресурсоснабжающие компании уже подготовили внутренние регламенты, направленные на сокращение времени технологического присоединения. В ряде случаев сроки уже уменьшены до 6 месяцев, уточнил он.