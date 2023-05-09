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Бизнес

Нижегородские предприниматели смогут лично пообщаться с экспертами конференции "ЦИПР"

16 мая 2023 10:34  [87] Бизнес

Фото: предоставлено организаторами

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

На конференции "ЦИПР-2023" будет представлен новый формат диалога представителей МСП и лидеров цифровой отрасли, сообщили организаторы. Согласно информации, предприниматели смогут лично пообщаться с экспертами - представителями крупных компаний, госкорпораций и федеральных органов исполнительной власти.

В частности, они смогут выбрать до пяти экспертов, с каждым из которых у них пройдут 10-минутные сессии. В рамках сессии у представителей МСП будет возможность презентовать собственный проект и получить "обратную связь" от лидеров рынка. Сессии пройдут очно с 31 мая по 2 июня на площадке конференции.

Чтобы поучаствовать в предлагаемом формате, необходимо подать предварительную заявку. Для этого нужно зарегистрироваться в личном кабинете на портале "ЦИПР", заполнить анкету о своей и сформулировать запрос к эксперту. Затем нужно выбрать потенциальных собеседников и "запросить слот". После того, как вторая сторона подтвердит согласие, в личном кабинете отобразятся дата и время встречи.

Встречи "ЦИПР МСП" будут организованы по нескольким направлениям: промышленность, транспорт, строительство, здравоохранение, сельское хозяйство и т.д.

Как отметил министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов, в результате такого "спринт-диалога" представители МСП смогут получить потенциальных партнёров и заказчиков, найти пути решения своих проблем. У предпринимателей появится возможность познакомиться с будущими инвесторами своих проектов, а представители крупного бизнеса смогут найти потенциальных поставщиков и подрядчиков.

Напомним, VIII ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" пройдёт в течение трёх дней - с 31 мая по 2 июня - в конгрессно-выставочном центре "Нижегородская Ярмарка". Это самое представительное деловое мероприятие, входящее в пятёрку крупнейших в области цифровой экономики в России.

Организатор конференции - компания "ОМГ". Стратегическими партнёрами выступают Госкорпорация "Ростех" и Госкорпорация "Росатом", генеральный партнёр - "Нацпромлизинг". Мероприятие состоится при поддержке Минцифры, правительства Москвы и правительства Нижегородской области.

В конференции 2022 года приняли участие около 6 тысяч человек из 1,5 тысяч компаний и 73 субъектов РФ, в том числе министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев и председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Напомним, что технологический фестиваль ЦИПР Tech Week пройдёт в Нижнем Новгороде с 29 мая по 4 июня. В насыщенную событийную программу технофестиваля включены образовательно-развлекательные мероприятия, связанные с развитием и популяризацией ИТ-технологий. Участников ждут лекции, паблик-токи, мастер-классы, дискуссии, гастрономические и музыкальные мероприятия, уличный фестиваль.

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Теги:
МСП ЦИПР цифровизация
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