ЦРТС назвал автобусы Нижнего Новгорода с наибольшим числом безбилетников в апреле Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Специалист по связям с общественностью ГКУ НО "ЦРТС" Ирина Сухова рассказала об автобусных маршрутах в Нижнем Новгороде, на которых с начала мая чаще всего выявляли пассажиров без билетов.

Так, в этом месяце больше всего "зайцев" было обнаружено на маршрутах А-1, А-17, А-72, А-95.

Самые дисциплинированные пассажиры Нижнего Новгорода пользуются маршрутами А-11, А-26, А-56, А-69.

Ранее сообщалось, что автобус А-90 в апреле вновь стал самым популярным маршрутом в Нижнем Новгороде.

Напомним, в апреле неоплатившие проезд пассажиры чаще всего выявлялись на маршрутах А-1, А-8, А-40, А-35 и А-57.

Отметим, что с 29 марта нижегородские контролеры получили право штрафовать безбилетников.

Ранее они могли только понуждать безбилетника оплатить проезд или покинуть транспортное средство.