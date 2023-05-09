Более 217 тысяч нижегородцев уже проголосовали за территории для благоустройства в 2024 году Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 217 тысяч нижегородцев уже проголосовали за территории для благоустройства в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

В частности, в голосовании приняло участие более 6300 жителей Павловского района.

В Павлове на выбор доступны набережная реки Оки по улице Ломоносова (четвертый этап), парк "Рябиновая роща" (третий этап), парк "40 лет ВЛКСМ" (третий этап); в Тумботине – площадь у Дома культуры "Заречный" (второй этап); в Большом Давыдове – стадион.

Как отметил глава Павловского округа Алексей Кириллов, рейтинговое голосование - это еще одна возможность, чтобы в населенных пунктах было как можно больше красивых и удобных мест для отдыха, прогулок, организации мероприятий.

Напомним, что жители городов и поселков области могут принять участие в рейтинговом голосовании и выбрать территорию, которую будут благоустраивать по проекту ФКГС в 2024 году. Голосование проходит на сайте: https://golosza.ru/ или в волонтёрских пунктах. Оно продлится до 31 мая. На выбор нижегородцев представлено 114 пространств.

Ранее сообщалось, что благоустройство первых восьми дворов по программе ФКГС завершается в Дзержинске.