Единый реестр военнообязанных начнёт работать к осеннему призыву 2023 года Общество

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Реестр воинского учёта заработает к началу осеннего призыва, заявил глава федерального Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. Об этом сообщает телеканал "360".

Глава ведомства напомнил, что запустить реестр планировалось именно к этому сроку.

Напомним, депутаты Госдумы в апреле приняли законопроект о создании единого реестра военнообязанных.

Реестр воинского учета будут сформирован в автоматизированном режиме. Данные о военнообязанных в электронном формате предоставят ФНС, МВД, ЦИК, Минпросвещения, суды, медицинские организации и социальный фонд.

Согласно документу, бумажные повестки, передаваемые лично или через работодателя, сохранятся, но также их теперь будут отправлять заказным письмом или через портал "Госуслуги". Эту практику уже опробовали в Санкт-Петербурге.

Уклонистами будут считаться граждане, отказывающиеся получать повестку или перестающие выходить на связь.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы предложили запретить выезд из страны со дня получения повестки в военкомат.