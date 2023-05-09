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Бизнес

Нижегородские предприниматели увеличили продажи крупнейшим заказчикам в 2022 году почти на 17%

17 мая 2023 15:42  [90] Бизнес

Субъекты малого и среднего предпринимательства Нижегородской области в 2022 году реализовали товаров и услуг для крупных заказчиков по 223-ФЗ (закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц Российская Федерация") на сумму 105,45 млрд рублей. Это на 16,7% больше, чем в 2021 году.

"Сектор малого и среднего бизнеса был подвергнут довольно серьезным испытаниям, но он продолжил рост. Во многом это достигнуто благодаря тому, что в 2020-2022 годах была реализована достаточно серьезная программа поддержки МСП по поручению президента России. Сегодня в значительной мере эта повестка реализована, поэтому необходимо формировать новую - на 2025-2030-е годы", - сказал первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов, курирующий национальный проект "Малое и среднее предпринимательство".

В прошлом году в Нижегородской области продавцами со стороны МСП выступили более 4,5 тысяч представителей микробизнеса, малого и среднего бизнеса. Заключено более 19,5 тысячи договоров.

"Работа с крупными заказчиками зачастую является гарантией стабильности и стимулом для роста небольшого бизнеса. Для нас важно создавать кооперационные связи с участием местных предпринимателей, потому что это ведет к улучшению экономической ситуации в целом, повышению уровня благосостояния нижегородцев. Примером такой системной работы служат тематические "Дни поставщика", которые проводит наш центр "Мой бизнес" в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". В этом году запланировано десять таких мероприятий", - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

В 2022 году по решению Правительства РФ квота на закупки у компаний малого и среднего бизнеса увеличилась с 20 до 25%, также был расширен перечень крупнейших федеральных и региональных заказчиков, входящих в периметр мониторинга Корпорации МСП. В целом в РФ объем закупок крупнейших заказчиков у МСП-поставщиков по итогам 2022 года составил рекордные 7 трлн рублей. Это на 2,6 трлн больше, чем годом ранее. Закупки совершили более 12 тысяч заказчиков, в том числе 9 тысяч региональных.

Более чем вдвое, до 1,1 млн позиций, расширился перечень закупаемых товаров. Свыше 70% общего объема закупок у МСП - продукция производственного назначения, а около 9% - инновационная, высокотехнологичная. За прошлый год в 10 раз выросли закупки в научной и технической областях.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич рассказал, что в конце прошлого года Корпорация совместно с крупнейшими заказчиками по поручению президента запустила новый инструмент поддержки потенциальных поставщиков - программу "выращивания" и заключение офсетных договоров.

"Последняя мера поддержки предусматривает обязательства заказчика по формированию долгосрочного спроса на продукцию малого и среднего бизнеса и обязательства субъекта МСП по инвестированию в создание или модернизацию производства на территории России. При участии Корпорации уже утверждено семь программ "выращивания" поставщиков, у 27 компаний они находятся в разработке", - рассказал Александр Исаевич.

Напомним, нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".

Ранее сообщалось, что нижегородские предприниматели приглашаются к участию в "Днях поставщика". Цикл обучающих семинаров пройдет в нижегородском центре "Мой бизнес".

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Теги:
бизнес Предприниматели
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