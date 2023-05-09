Новые автобусы появятся на маршрутах Т-24 т Т-97 в Нижнем Новгороде Общество

Фото: с сайта bus.ru

Новые автобусы появятся на маршрутах Т-24 т Т-97 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Согласно информации, перевозчик ООО "Футбол" закупил 4 новых автобуса "ПАЗ Вектор Next".

Они оборудованы механизмом наклона в сторону остановочной площадки, оборудованными местом для размещения инвалида в коляске, аппарелью для заезда такой коляски в автобус.

Планируется, что новые автобусы появятся на маршрутах Т-24 и Т-97 в июне, когда будут завершены регистрация и страхование транспорта, а также установка бортовых систем и автоинформаторов.

Напомним, в декабре 2022 года новые низкопольные автобусы вышли на маршрут А-90 в Нижнем Новгороде.