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Общество

ПОМЦ организует бесплатный онкоскрининг шейки матки для нижегородок

19 мая 2023 10:19  [99] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Приволжский окружной медицинский центр ФМБА начал реализацию пилотной программы скрининга рака шейки матки. Участвовать в нём смогут женщины в возрасте от 21 до 65 лет, сообщили в региональном Минздраве.

Онкоскрининг будет проводиться с помощью современного оборудования – цифрового портативного сканера и кольпоскопа. Он доступен по программе ОМС в рамках установленных квот.

Глава ведомства Давид Мелик-Гусейнов добавил, что за год планируется провести 5 тысяч исследований.

Главный внештатный специалиста по акушерству и гинекологии ФМБА России в ПФО Ольга Паузина рассказала, что в за последние 10 лет заболеваемость раком шейки матки в России выросла с 15 до 17 человек на 100 тысяч населения. Именно поэтому важны организованный цитологический скрининг и адекватное лечение выявленных предраковых изменений.

"К сожалению, в нашей стране с начала 90-х годов прошлого века организованный скрининг рака шейки матки не проводился. В Приволжском федеральном округе статистика по этому заболеванию тоже довольно тревожная. Поэтому запуск новой пилотной программы ПОМЦ ФМБА России очень актуален", – подчеркнула она.

В областном Минздраве добавили, что реализация пилотного проекта онкоскрининга способствует выполнению задач федеральной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями нацпроекта "Здравоохранение".

Напомним, Областной онкодиспансер и "Движение против рака" провели акцию, в рамках которой нижегородки смогли бесплатно пройти скрининг рака молочной железы. В онкодиспансер обратились 238 женщин. Специалисты провели 54 исследования маммографии и 96 УЗИ, по итогам которых были выявлены 3 случаи рака и 26 фиброаденом.

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Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье ПОМЦ
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