Схема организации движения изменена на перекрестке четырех улиц в Сормовском районе Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Схема организации движения изменена на перекрестке четырех улиц: Циолковского, Евгения Мирошникова, Черняховского и Юбилейного бульвара. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, на светофоре были установлены две дополнительные секции для организации поворота автомобилей налево с ул. Циолковского на Юбилейный бульвар и с ул. Черняховского - на ул. Мирошникова.

Как пояснили в департаменте, предыдущая схема движения зачастую приводила к аварийным ситуациям, когда встречный поворачивающий транспорт закрывал видимость автомобилям, двигающимся прямо по соседним полосам.

Теперь поворот автомобилей налево на перекрестке разведен по времени с движущимся в прямом направлении транспортом.

Ранее сообщалось, что схему движения транспорта изменят на нескольких перекрестках Нижнего Новгорода в 2023 году.

Также напомним, что реконструкцию перекрестка на улицах Ванеева - Н.Сусловой в Нижнем Новгороде выполнят в 2023 году.