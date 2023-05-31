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Общество

Схема организации движения изменена на перекрестке четырех улиц в Сормовском районе

31 мая 2023 18:23  [99] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Схема организации движения изменена на перекрестке четырех улиц: Циолковского, Евгения Мирошникова, Черняховского и Юбилейного бульвара. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, на светофоре были установлены  две дополнительные секции для организации поворота автомобилей налево с ул. Циолковского на Юбилейный бульвар и с ул. Черняховского - на ул. Мирошникова. 

Как пояснили в департаменте, предыдущая схема движения зачастую приводила к аварийным ситуациям, когда встречный поворачивающий транспорт закрывал видимость автомобилям, двигающимся прямо по соседним полосам.

Теперь поворот автомобилей налево на перекрестке разведен по времени с движущимся в прямом направлении транспортом.

Ранее сообщалось, что схему движения транспорта изменят на нескольких перекрестках Нижнего Новгорода в 2023 году.

Также напомним, что реконструкцию перекрестка на улицах Ванеева - Н.Сусловой в Нижнем Новгороде выполнят в 2023 году.

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Теги:
движение Дороги Транспорт
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