Дети из нуждающихся семей и дети участников СВО посетили экскурсию "Посмотри на Нижний" Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Дети из нуждающихся семей и дети участников СВО посетили экскурсию "Посмотри на Нижний". Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, сегодня в треке "Патриотический" приняли участие 150 ребят.

Всего же в туристический проект также входят треки "Научный", "Творческий", "Доблестный", "Промышленный" и "Спортивный".

Для детей будет организована прогулка на корабле, поездка на канатной дороге, различные мероприятия в парке "Швейцария" и многое другое.

Как рассказал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, на разнообразных экскурсиях "Посмотри на Нижний" уже побывали 5 тысяч ребят из 60 регионов России, Абхазии и Армении.

Напомним, в 2022 году Нижний Новгород был столицей детского туризма в России, а в декабре прошлого года столицу Приволжья признали "Молодежной столицей России".