Школу на 1600 мест построят в ЖК "Зенит"
Электросамокаты запретили в парке "Швейцария"
Системы ЖКХ в 14 муниципалитетах модернизируют за 4,8 млрд рублей
Летний режим работы парка "Швейцария"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
01 июня 2023 18:02  [5] ГК "Волгаэнерго" организовала для юных нижегородцев экскурсию на Автозаводскую ТЭЦ
01 июня 2023 17:48  [52] Михаилу Мишустину показали проект создания автомобиля для маломобильных граждан в рамках конференции "ЦИПР-2023"
01 июня 2023 17:43  [60] Персонажи мультфильма "Смешарики" расскажут об истории Нижегородского кремля
01 июня 2023 17:14  [86] Фестиваль спорта и здоровья состоялся в Дзержинске
01 июня 2023 16:59  [86] Wildberries автоматизировал возврат денег за обратную доставку бракованных товаров
01 июня 2023 16:42  [134] Администрация Нижнего Новгорода определила места с запретом на возврат бездомных животных
01 июня 2023 16:38  [94] Туристический потенциал ОМК отмечен двумя международными наградами
01 июня 2023 16:19  [107] Дети из нуждающихся семей и дети участников СВО посетили экскурсию "Посмотри на Нижний"
01 июня 2023 16:15  [112] Фестиваль детства прошел в Парке Победы в Нижнем Новгороде
01 июня 2023 15:44  [131] Экскурсию для многодетной семьи Банновых из Дзержинска провели в ЗСНО в День защиты детей
Общество

Персонажи мультфильма "Смешарики" расскажут об истории Нижегородского кремля

01 июня 2023 17:43  [60] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Агентство гостеприимства Нижегородской области и ГК "Рики" разработали аудиогид по Нижегородскому кремлю. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, аудиогид был озвучен героями мультсериала "Смешарики". Сегодня прошла первая аудиопрогулка по Кремлю с участием Кар-Карыча - одного из персонажей "Смешариков".

Директор АНО "Агентство гостеприимства Нижегородской области" Наталья Миронченко отметила, что аудиогид поможет детям узнать любопытные факты о главной исторической достопримечательности в увлекательной игровой форме.

Воспользоваться аудиогидом необходимо с помощью специального QR-кода. Его можно получить в туристическом центре "Знакомьтесь, Нижний" в Кремле и на одноименном туристическом портале региона.

Ранее в рамках программы "Нижний Новгород – столица детского туризма России" была разработана специальная карта, которая познакомит юных гостей столицы Приволжья с нижегородскими достопримечательностями и интересными туристическими объектами. Гидами на карте выступают популярные анимационные персонажи - смешарики: Крош, Нюша, Лосяш, Кар-Карыч, Копатыч и другие.

Кроме того, в марте 2023 года бренд "Смешарики" стал амбассадором детского туризма в Нижегородской области.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кремль Туризм
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Сад памяти в студгородке НГТУ им. Алексеева
31 мая 2023 16:30"Сад памяти" в студгородке НГТУ им. Алексеева
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph