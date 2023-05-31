Персонажи мультфильма "Смешарики" расскажут об истории Нижегородского кремля Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Агентство гостеприимства Нижегородской области и ГК "Рики" разработали аудиогид по Нижегородскому кремлю. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, аудиогид был озвучен героями мультсериала "Смешарики". Сегодня прошла первая аудиопрогулка по Кремлю с участием Кар-Карыча - одного из персонажей "Смешариков".

Директор АНО "Агентство гостеприимства Нижегородской области" Наталья Миронченко отметила, что аудиогид поможет детям узнать любопытные факты о главной исторической достопримечательности в увлекательной игровой форме.

Воспользоваться аудиогидом необходимо с помощью специального QR-кода. Его можно получить в туристическом центре "Знакомьтесь, Нижний" в Кремле и на одноименном туристическом портале региона.

Ранее в рамках программы "Нижний Новгород – столица детского туризма России" была разработана специальная карта, которая познакомит юных гостей столицы Приволжья с нижегородскими достопримечательностями и интересными туристическими объектами. Гидами на карте выступают популярные анимационные персонажи - смешарики: Крош, Нюша, Лосяш, Кар-Карыч, Копатыч и другие.

Кроме того, в марте 2023 года бренд "Смешарики" стал амбассадором детского туризма в Нижегородской области.