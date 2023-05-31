Михаил Мишустин встретился со старшеклассниками в детском технопарке "Кванториум Саров" Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Председатель Правительства России Михаил Мишустин посетил филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в Сарове.

Как сообщили в пресс-службе нижегородского правительства, премьер-министр РФ осмотрел учебный и жилой корпуса, побеседовал со студентами и членами студенческого научного общества филиала МГУ.

Михаила Мишустина сопровождали заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя Правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, ректор МГУ Виктор Садовничий, генеральный директор ГК "Росатом" Алексей Лихачев.

В ходе посещения филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в Сарове Михаил Мишустин ответил на вопрос одного из студентов о международном научном сотрудничестве.

"Конечно, нужно взаимодействовать с дружественными странами. Очень большое количество стран, где есть замечательные учёные и преподаватели, с нами сотрудничают в научной сфере. Я уверен, что сейчас мы сможем такую кооперацию продолжать. И вы будете иметь возможность общаться со своими зарубежными коллегами", - сказал Михаил Мишустин.

Также он встретился со старшеклассниками в детском технопарке "Кванториум Саров". Одним из участников встречи стал Кирилл Соседко, который накануне, 1 июня, на стенде Нижегородской области в рамках конференции "ЦИПР-2023" пригласил Михаила Мишустина посетить "Технопарк Саров".

Как отметил Глеб Никитин, кванториумы стали важной частью образовательной системы региона.

"Помню, как сам приезжал в технопарк в 2018 году и как появились планы по открытию здесь "Кванториума". Сегодня его образовательными программами охвачено более 2 600 ребят из Сарова и четырех соседних районов области", - отметил Глеб Никитин.

Также Михаил Мишустин в Сарове посетил Институт лазерно-физических исследований Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) и возложил цветы к памятнику выдающемуся учёному Юлию Борисовичу Харитону.

Напомним, что детский технопарк "Кванториум Саров" начал свою работу 7 февраля 2020 года в поселке Сатис (Дивеевский район). Он создан на базе "Технопарка "Саров" по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Ранее сообщалось, что Михаил Мишустин ознакомился с проектами развития Нижегородской области в рамках конференции "ЦИПР-2023".