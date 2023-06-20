Уголовную ответственность за намеренные поджоги леса планируется ввести в России Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Уголовную ответственность за намеренные поджоги леса планируется ввести в России. Соответствующее поручение правительству отдал президент РФ Владимир Путин, сообщает телеканал "360".

Согласно информации, к ответственности за намеренные поджоги леса и сухой растительности планируется привлекать злоумышленников вне зависимости от наступившего ущерба.

Отмечается, что намеренный поджог повлечет за собой уголовную ответственность.

Напомним, чрезвычайная пожароопасность прогнозируется в Нижегородской области до 26 июня.

Поскольку в регионе введён особый противопожарный режим на землях лесного фонда, то действует запрет на посещение гражданами лесов при наступлении IV-V классов пожарной опасности.

Ранее сообщалось, что специалисты ГОЧС Нижнего Новгорода возбудили 122 административных производства из-за нарушений пожарной безопасности в лесах.