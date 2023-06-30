Более 900 тыс. кв. м жилья введено в эксплуатацию в Нижегородской области за январь-май 2023 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

За пять месяцев 2023 года в Нижегородской области введено в эксплуатацию 915,9 тыс. кв. м жилья. Об этом сообщили в министерстве строительства региона.

Согласно информации, в Нижнем Новгороде ввели 342 тысячи кв. м жилья, в Кстовском районе - 103,7 тыс. кв. м, в Богородском районе - 83,6 тыс. кв. м.

В министерстве отметили, что таких показателей удалось достичь благодаря совместной деятельности органов власти: муниципальные образования, как и министерство строительства Нижегородской области, наделены полномочиями по выдаче разрешительной документации.

Для разъяснения нововведений градостроительного законодательства был проведен семинар, в котором приняли участие представители 26 районов.

В ходе мероприятия особое внимание было уделено нововведениям, которые начнут действовать в ближайшее время. Например, критерии для определения строений и сооружений вспомогательными, то есть не требующими разрешения на строительства.

Ранее сообщалось, что до конца 2023 года более 2,9 тыс. нижегородцев смогут улучшить свои жилищные условия.

Также напомним, что Нижегородская область заняла 47 место среди регионов России в рейтинге по вводу жилья в 2022 году.