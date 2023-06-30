Фестиваль фортепианной музыки Pianissimo в пакгаузах
Приём документов в вузы стартовал на "Госуслугах"
Общественный транспорт пойдёт по-новому из-за строительства метро
Строительство Южного обхода Арзамаса близится к завершению
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
06 июля 2023 13:16  [97] Кондиционеры работают в 223 муниципальных автобусах Нижнего Новгорода
06 июля 2023 13:02  [88] Призеров областного этапа Всероссийского конкурса "Мастер года" наградили в Нижегородской области
06 июля 2023 13:02  [96] Памятник императору Николаю I установят в Нижнем Новгороде
06 июля 2023 12:37  [150] Участок улицы Пожарского в Нижнем Новгороде закроют для транспорта с 7 по 10 июля
06 июля 2023 12:13  [123] Более 900 тыс. кв. м жилья введено в эксплуатацию в Нижегородской области за январь-май 2023 года
06 июля 2023 11:32  [235] РПЦ построит "храмы в шаговой доступности" в Нижнем Новгороде
06 июля 2023 11:12  [134] АНО "АСИРИС" разработала концепции фасадов для 114 домов в центре Городца
06 июля 2023 10:19  [258] Гостиницу, выставочный зал и ресторан планируется разместить в Куйбышевской водокачке
06 июля 2023 09:56  [192] Схема движения транспорта на улице Акимова изменится с 8 июля до 4 августа
06 июля 2023 09:30  [169] Свет и ГВС точечно отключили в семи районах Нижнего Новгорода 6 июля
Общество

Более 900 тыс. кв. м жилья введено в эксплуатацию в Нижегородской области за январь-май 2023 года

06 июля 2023 12:13  [123] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

За пять месяцев 2023 года в Нижегородской области введено в эксплуатацию 915,9 тыс. кв. м жилья. Об этом сообщили в министерстве строительства региона.

Согласно информации, в Нижнем Новгороде ввели 342 тысячи кв. м жилья, в Кстовском районе - 103,7 тыс. кв. м, в Богородском районе - 83,6 тыс. кв. м.

В министерстве отметили, что таких показателей удалось достичь благодаря совместной деятельности органов власти: муниципальные образования, как и министерство строительства Нижегородской области, наделены полномочиями по выдаче разрешительной документации.

Для разъяснения нововведений градостроительного законодательства был проведен семинар, в котором приняли участие представители 26 районов.

В ходе мероприятия особое внимание было уделено нововведениям, которые начнут действовать в ближайшее время. Например, критерии для определения строений и сооружений вспомогательными, то есть не требующими разрешения на строительства.

Ранее сообщалось, что до конца 2023 года более 2,9 тыс. нижегородцев смогут улучшить свои жилищные условия.

Также напомним, что Нижегородская область заняла 47 место среди регионов России в рейтинге по вводу жилья в 2022 году.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Жилье Строительство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Международный Кубок Содружества по воздухоплавательному спорту в Нижнем Новгороде
30 июня 2023 16:56Международный Кубок Содружества по воздухоплавательному спорту в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph