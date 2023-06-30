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Общественные обсуждения благоустройства Автозаводского парка прошли в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Напомним, мэрия и ГАЗ заключили соглашение о благоустройстве Парка культуры и отдыха на Автозаводе.
Согласно информации, в общественных обсуждениях приняли участие более 100 человек. Они озвучили предложения установить спортивные и детские площадки, восстановить площадку для танцев, восстановить покрытие на пешеходных дорожках, сохранить зеленую зону и создать новую инженерную инфраструктуру.
"Объект культурного наследия и памятник ландшафтной архитектуры должен быть сохранен в том виде, в котором его задумывали создатели. В этом уникальность Автозаводского парка", - подчеркнул глава Автозаводского района Александр Нагин.
Также предложено увековечить подвиг зенитчиков, защищавших небо города Нижнего Новгорода у зенитки, которая сейчас стоит в парке, и установить мемориальную доску в память архитекторов.
Проект концепции благоустройства парка будет представлен осенью 2023 года.
Ранее сообщалось, что благоустройство парка имени Кулибина стартовало в Нижнем Новгороде.
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