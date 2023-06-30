Общественные обсуждения благоустройства Автозаводского парка прошли в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Общественные обсуждения благоустройства Автозаводского парка прошли в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, мэрия и ГАЗ заключили соглашение о благоустройстве Парка культуры и отдыха на Автозаводе.

Согласно информации, в общественных обсуждениях приняли участие более 100 человек. Они озвучили предложения установить спортивные и детские площадки, восстановить площадку для танцев, восстановить покрытие на пешеходных дорожках, сохранить зеленую зону и создать новую инженерную инфраструктуру.

"Объект культурного наследия и памятник ландшафтной архитектуры должен быть сохранен в том виде, в котором его задумывали создатели. В этом уникальность Автозаводского парка", - подчеркнул глава Автозаводского района Александр Нагин.

Также предложено увековечить подвиг зенитчиков, защищавших небо города Нижнего Новгорода у зенитки, которая сейчас стоит в парке, и установить мемориальную доску в память архитекторов.

Проект концепции благоустройства парка будет представлен осенью 2023 года.

Ранее сообщалось, что благоустройство парка имени Кулибина стартовало в Нижнем Новгороде.