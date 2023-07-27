Эксперты Сосновского муниципального округа представили на стратсессии проекты по развитию экологического туризма Общество

Фото: газета ”Сосновский вестник”

Территориальная стратегическая сессия по актуализации Стратегии развития Нижегородской области, предложенной губернатором Глебом Никитиным, прошла в Сосновском муниципальном округе.

"Для развития каждой территории важно учитывать весь имеющийся потенциал. Сосновский муниципальный округ обладает рядом возможностей для движения вперед и дальнейшей реализации проектов, направленных на повышение качества жизни. Людям важно, чтобы их мнения и позиция были не только услышаны, но и стали частью планов на будущее. Экология, благоустройство, привлечение инвестиций, транспорт, образование, медицина – всё это части одного целого", - отметил Глеб Никитин.

Глава МСУ Сосновского муниципального округа Анатолий Зимин рассказал об итогах реализации Стратегии развития Нижегородской области за последние годы. За это время в округе приведено в порядок 105 километров дорог. Капитально отремонтировано 3 школы и 3 детских сада. По программе "Формирование комфортной городской среды" благоустроено 3 общественных пространства и 12 дворовых территорий. Благодаря нацпроекту "Экология" построены очистные сооружения в селе Елизарово и рабочем поселке Сосновское. Документация еще на 4 новых очистных сооружения сейчас проходит экспертизу. Также ликвидированы 5 несанкционированных свалок.

В работе стратегической сессии приняли участие около 60 человек: представители актива муниципального образования, депутатского корпуса, общественных организаций, руководители предприятий и организаций, местные жители. Работа шла по трем направлениям: "Человек", "Экономика", "Пространство".

Педагог Ольга Зрячева озвучила инициативы секции "Пространство". Сосновцы предложили развивать на территории экологический туризм, в частности, организовывать сплавы по реке Серёжа. Ряд инициатив касается поддержки кадров – предлагается расширить систему дополнительного образования для профилактики оттока кадров, а также расширить программу поддержки молодых специалистов за счет помощи муниципалитета при строительстве жилья.

"Один из основных вызовов – кадровый "голод". Для привлечения молодых специалистов необходимо расширить пакет льгот для приезжающих на село", - уверена Ольга Зрячева.

В свою очередь, представляя итоги работы секции "Человек", главный врач Сосновской ЦРБ Светлана Трифонова отметила важность заботы не только о молодых. Она представила проекты создания пунктов физической активности для жителей всех возрастов и строительства санаторно-курортной базы для пожилых людей на территории Сосновского муниципального округа.

"Как показывает практика, пункты физической активности – это отличный инструмент продления активного долголетия. Давайте позаботимся о людях, которые прожили здесь всю свою жизнь", - считает Светлана Трифонова.

Тренер детско-юношеской спортивной школы Андрей Романов, представлявший инициативы секции "Экономика", презентовал проект по строительству завода по переработке глины, месторождение которой существует в районе. Это позволит наладить производство кирпича, а в дальнейшем и керамической плитки. Он также обозначил важность привлечения инвесторов для обеспечения процессов торфозаготовки.

Подводя итоги стратсессии, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Алексей Антонов отметил, что Нижегородская область в числе первых регионов России выработала механизм, когда Стратегия развития региона формулируется не в кабинетах, а людьми, живущими и работающими на этой территории.

"В 2018 году мы получили от населения более 5 тысяч конструктивных предложений, лучшие из которых вошли в итоговый вариант Стратегии. Уверен, что нынешние территориальные сессии будут ещё продуктивнее", - считает Алексей Антонов.

Ранее проекты развития и оптимизации туристической индустрии представители на стратсессии в Большемурашкинском районе.

Напомним, Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года была принята в 2018 году.

В 2023 году для актуализации плана развития региона пройдут 13 отраслевых стратегических сессий. 58 территориальных стратсессий пройдут во всех муниципальных округах и районах Нижнего Новгорода с 1 июля по 1 августа.

С 20 июля по 1 сентября пройдет 700 встреч с населением. В конце августа 2023 года на Нижегородской ярмарке состоится региональный форум "Вместе мы можем больше", где итоги работы стратегических сессий представят губернатору Глебу Никитину и нижегородцам.