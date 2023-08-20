День воссоединения новых регионов с Россией будет отмечаться 30 сентября Общество

Фото: Сергей Аверин

Государственная дума приняла закон об установлении 30 сентября Дня воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией.

В беседе с телеканалом "360" депутат Сергей Колунов отметил, что это предложение было поддержано депутатами единогласно.

По его мнению, день воссоединения новых регионов с РФ должен остаться в народной памяти.

"Референдумы прошли легитимно и прозрачно — наблюдатели из 40 стран мира следили за их ходом. Именно тогда, 30 сентября 2022 года, жители четырех регионов приняли решение воссоединиться с исторической Родиной. И нет никаких сомнений в том, что эта дата должна быть закреплена в ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России", — подчеркнул Сергей Колунов.

Напомним, референдумы о вхождении в состав России в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областей прошли с 23 по 27 сентября 2022 года.

Договоры о включении в состав РФ новых субъектов президент Владимир Путин и главы этих регионов подписали 30 сентября. Госдума 3 октября ратифицировала договоры и рассмотрела законопроекты о вхождении четырёх новых регионов в состав России, а уже 4 октября Совет Федерации единогласно ратифицировал соглашения о присоединении к России новых регионов.

5 октября президент РФ Владимир Путин утвердил ратификацию договора о принятии новых регионов в состав России.