Нижегородка взяла кредиты на 2 млн рублей и перевела их телефонным мошенникам Происшествия

38-летняя жительница Нижнего Новгорода стала очередной жертвой телефонных мошенников: она оформила три кредита на почти 2 млн рублей и перевела их на "безопасный счёт". Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Женщина обратилась в полицию и сообщила, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он заявил о выполнении сомнительных операций по её банковскому счёту - что некие третьи лица пытаются списать с него деньги. К разговору подключился якобы сотрудник банка, который подтвердил информацию.

Собеседники убедили доверчивую нижегородку оформить кредиты в различных банках города, а затем перевести эти деньги на "безопасный счёт". В итоге она потеряла 1 986 500 рублей.

Только спустя время потерпевшая осознала, что стала жертвой распространённой мошеннической схемы, и написала заявление в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой, в особо крупном размере). Специалисты ОВД ведут розыск лиц, причастных к совершению данного преступления.

В пресс-службе ГУ МВД указали, что мошенники, имея различные технические возможности, используют так называемые "подменные" номера. Настоящий сотрудник финансовой организации, как и представитель правоохранительных органов, никогда не будет просить по телефону осуществить какой-либо перевод, запрашивать по телефону данные карты, трёхзначный код карты, смс-коды.

В полиции в очередной раз напоминают нижегородцам о бдительности во время общения по телефону с незнакомыми людьми. Не следует сразу же верить озвученной информации и производить какие-либо финансовые операции, необходимо самому перезвонить в банк и уточнить данные.