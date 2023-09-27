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Общество

Владимир Путин выступит с обращением к россиянам 30 сентября

29 сентября 2023 14:50  [75] Общество

Президент России Владимир Путин выступит с обращением к россиянам в ближайшую субботу, 30 сентября. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает телеканал "360".

Согласно информации, глава государства поздравит жителей страны с годовщиной присоединения новых территорий.

Дмитрий Песков также напомнил, что на днях президент внёс поправку в федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России". Теперь эта дата называется Днём воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией.

Напомним, референдумы о вхождении в состав России в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областей прошли с 23 по 27 сентября 2022 года.

Договоры о включении в состав РФ новых субъектов президент Владимир Путин и главы этих регионов подписали 30 сентября. Госдума 3 октября ратифицировала договоры и рассмотрела законопроекты о вхождении четырёх новых регионов в состав России, а уже 4 октября Совет Федерации единогласно ратифицировал соглашения о присоединении к России новых регионов.

5 октября 2022 года президент РФ Владимир Путин утвердил ратификацию договора о принятии новых регионов в состав России.

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Теги:
Владимир Путин ДНР Праздники
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