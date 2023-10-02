Нижегородка стала жертвой мошенников при оформлении на удалённую работу

Жительница Нижнего Новгорода при оформлении на удалённую работу стала жертвой мошенников, которые получили доступ к её электронному кошельку. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Нижнему Новгороду.
Нижегородская рассказал полицейским, что разместила свою анкету на популярном интернет-ресурсе поиска работы. Получив отклик от потенциального работодателя, она связалась с ним по онлайн-конференции.
В ходе собеседования менеджер попросил её включить демонстрацию экрана и войти в личный кабинет своего банка якобы для проверки сертификата. Нижегородка выполнила все указания, после чего ей на телефон поступило смс-уведомление о списании с её счёта 30 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.159 УК РФ (мошенничество). Полиция ведёт розыск лиц, причастных к совершению данного преступления.
В УМВД России по Нижнему Новгороду рекомендуют при получении предложений о работе не сообщать финансовые сведения, такие как номер карты, трёхзначный код с обратной стороны карты или поступивший смс-код. Также не нужно предоставлять неизвестным лицам доступ к сервисам и ресурсам, где указаны ваши персональные данные.
В полиции таке напомнили, что потенциальный работодатель никогда не потребует с вас плату за оформление на работу.
Ранее сообщалось, что интернет-мошенники обманули нижегородку более чем на 1,2 млн рублей, предложив ей дополнительный заработок.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+