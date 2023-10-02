Триптих "Связь времён" в Нижнем Новгороде претендует на премию "Золотой Трезини" Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Монументальное панно "Связь времён - прошлое и настоящее нижегородцев" претендует на премию "Золотой Трезини" в номинации "Лучший реализованный проект реставрации". Об этом сообщили в департаменте социальных коммуникаций и молодёжной политики Нижнего Новгорода.

Триптих "Связь времён" украшает Дом купца Мичурина у Канавинского моста на улице Рождественской. Он был создан 35 лет назад - к 70-летию Октябрьской революции, отразив сразу три сюжета: на левой части – проводы горьковчан на фронт в период Великой Отечественной войны, в центре – образ Родины-Матери, а правая часть изображает горьковчан в мирной жизни.

В прошлом году при поддержке городской администрации панно было отреставрировано. Работы проводил сам создатель триптиха - художник-монументалист Владимир Арискин.

Для реставрации применялась техника "цветные цементы". На панно были устранены загрязнения и утраченные элементы, восстановлен цвет и рисунок.

В городской администрации уточнили, что нижегородцы могут проголосовать за этот проект на сайте премии "Золотой Трезини" - это позволит ему претендовать на "Приз зрительских симпатий". А победителей номинации будут определять эксперты-искусствоведы.

Отметим, что триптих - не единственный нижегородский претендент на победу в номинации "Лучший реализованный проект реставрации". В ней также представлен проект "Сохранение объекта культурного наследия федерального значения "Комплекс банка Рукавишникова", промышленный корпус", реализованный в 2023 году.

Как сообщается на сайте премии, здание производственного корпуса ОКН "Комплекс банка Рукавишникова" на Нижне-Волжской набережной, 11 (1913—1916 гг., архитектор Шехтель Ф.О., скульптор Конёнков С.Т.) использовалось в советское время как производственное, а с начала 2000-х пустовало.

В ходе реставрации в здании было создано уникальное образовательно-культурное ядро Госкорпорации "Росатом" и правительства Нижегородской области.

Кстати, в прошлом году лауреатом премии в аналогичной номинации стали нижегородские пакгаузы.

Добавим, что на победу в номинации "Лучший архитектурный проект музея" претендует Музейный комплекс "Центр промышленного прогресса" в Выксе Нижегородской области.

СПРАВКА:

Международная архитектурно-дизайнерская премия "Золотой Трезини" основана в 2018 году и названа в честь русского зодчего швейцарского происхождения Доменико Трезини. Она ежегодно присуждается авторам наиболее художественно ценных проектов в области архитектуры, дизайна, реставрации, сценографии и музейного дела.

Работы лауреатов премии, выбранные более чем 200 экспертами из 32 стран, поступают в музейный фонд и демонстрируются на ежегодной выставке "Архитектура как искусство".