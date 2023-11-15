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Общество

Единые правила компенсационного озеленения предложено ввести в России

23 ноября 2023 10:16  [175] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Экологическая партия "Зеленые" направила председателю Госдумы Вячеславу Володину предложения по поправкам в федеральный закон "Об охране окружающей среды". Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, поправки предусматривают установление единых общероссийских правил правового регулирования компенсационного озеленения. 

В частности, предлагается усилить ответственность за нарушение правил компенсационного озеленения, установить денежную формы возмещения вреда, если высадка невозможна, создать цифровую карту зеленых насаждений.

Также предложено сделать компенсационное озеленение обязательным условием при выдаче разрешений на строительство.

Ранее сообщалось, что более тысячи деревьев компенсационного озеленения высадили в Нижнем Новгороде.

Также напомним, что работы по лесовосстановлению проведены на площади 3,78 тыс. гектаров в Нижегородской области осенью 2023 года.

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Теги:
Экология
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