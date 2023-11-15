Глеб Никитин рассказал о соглашении с Финансовым университетом при Правительстве РФ Общество

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал подписанное накануне соглашение с Финансовым университетом при Правительстве РФ.

Как отметил глава региона, для Нижегородской области документ станет очередной страницей в долгосрочном сотрудничестве.

"В рамках нового витка сотрудничества одним из самых знаковых будет проект "Study-tour". Его организует Финансовый университет для ознакомления студентов с региональными практиками госуправления. С 19 по 24 ноября студенты Финансового университета посетили наш регион. И мы, безусловно, продолжим такое сотрудничество. Нам тоже есть чем поделиться. Нижегородская область является точкой компетенции по программе "ГосСтарт" — это программа сопровождения молодых государственных и муниципальных служащих (первый форум "ГосСтарт" в Нижнем Новгороде собрал в ноябре 2022 года более 450 человек из 42 регионов - прим. НИА "Нижний Новгород")", - рассказал Глеб Никитин.

Напомним, что 26 ноября, в День Нижегородской области в павильоне №75 на стенде региона прошли лекции о Нижнем Новгороде, мастер-классы по народным художественным промыслам, викторины и настольные игры для взрослых и детей, а также было организовано музыкальное сопровождение в стилистике "Молодежной столицы России".