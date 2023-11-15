Монтаж металлоконструкций каркаса ледовой арены на Стрелке завершен на 80% Общество

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Монтаж металлоконструкций каркаса ледовой арены на Стрелке завершен на 80%. Об этом сообщили в Корпорации развития Нижегородской области.

Согласно информации, все необходимые металлические конструкции уже поставлены на стройплощадку арены.

Сейчас идет процесс армирования и бетонирования плит перекрытий, возведение стен и перегородок из газобетонных блоков, обратная засыпка пазух котлована и оснований под ледовые поля, прокладка внутриплощадочных и внутренних инженерных сетей.

Также завершается монтаж каркаса кровли. Возведено более 55% стен и перекрытий.

В стройке задействовано около 650 человек и 35 единиц техники.

Напомним, работы по возведению спортивного сооружения начались в июле 2022 года. Монтаж каркаса кровли ледового дворца стартовал в начале августа текущего года. Строительство новой ледовой арены в Нижнем Новгороде может завершиться в 2024 году.