Около 4,6% нижегородских садиков и школ частично закрыты на карантин по ОРВИ Общество

За прошедшую неделю - с 20 по 26 ноября - на территории Нижегородской области было зарегистрировано свыше 22 тысяч случаев ОРВИ. Как отметили в региональном в Управлении Роспотребнадзора, в регионе продолжается сезонный подъём заболеваемости.

За неделю было обследовано более 12 тысяч человек. Среди респираторных вирусов распространены риновирусы, аденовирусы, бокавирусы, микоплазма, парагрипп, РС-вирусы и метапневмовирусы. Зафиксированы единичные случаи гриппа.

Специалисты ведомства напоминают, что наиболее эффективным средством от гриппа и его осложнений является вакцинация. По последним данным, иммунизация охватила порядка 44,3% населения.

Чтобы предотвратить распространение вирусов, Роспотребнадзор приостанавливает работу или рекомендует переход на дистанционный формат в образовательных учреждениях. Так, по данным на 28 ноября в 4,6% школ и детских садов частично приостановлен учебный и воспитательный процесс.

Ранее замруководителя нижегородского Управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова рекомендовала для профилактики и дополнительной защиты использовать медицинские маски и чаще мыть руки, избегать контакта с заболевшими, а также укреплять иммунитет - больше гулять на свежем воздухе, пить витаминизированные морсы.

Напомним, что инфекционисты бьют тревогу из-за распространения коклюша в стране. Этот процесс связывают с появлением некоторого числа непривитых людей.