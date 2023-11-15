Прямая линия губернатора состоится 7 декабря
Регистрация автомобилей доступна в МФЦ в "Жар-Птице"
Голосование за проекты "Вам решать!" открыто до 20 декабря
Нижегородские проекты - победители финала Russian Event Awards
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
28 ноября 2023 14:21  [67] Ольга Гусева представила нижегородский опыт в реализации международных проектов на Всемирном Русском Народном Соборе
28 ноября 2023 14:06  [83] Фонд "ОМК-Участие" провел в Выксе второе исследование по восприятию инвалидности
28 ноября 2023 13:52  [120] Общественные обсуждения новой канатной дороги через Оку пройдут 2-31 декабря
28 ноября 2023 13:37  [107] Артем Кавинов: "Семья – краеугольный камень в наших традиционных ценностях"
28 ноября 2023 13:30  [114] Около 4,6% нижегородских садиков и школ частично закрыты на карантин по ОРВИ
28 ноября 2023 12:54  [150] Почти 4,7 млн рублей выделено на отлов бездомных животных в Нижнем Новгороде
28 ноября 2023 12:10  [145] Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" призывает соблюдать меры предосторожности вблизи теплосетевых объектов
28 ноября 2023 11:47  [145] "Единая Россия" проведет традиционную Декаду приемов граждан, приуроченную ко дню создания партии
28 ноября 2023 11:22  [156] Нижегородским участникам СВО еще на год продлят льготу по транспортному налогу
28 ноября 2023 11:14  [256] Строительство ЖК "Новинки Smart City" завершили в Нижнем Новгороде
Общество

Около 4,6% нижегородских садиков и школ частично закрыты на карантин по ОРВИ

28 ноября 2023 13:30  [114] Общество

За прошедшую неделю - с 20 по 26 ноября - на территории Нижегородской области было зарегистрировано свыше 22 тысяч случаев ОРВИ. Как отметили в региональном в Управлении Роспотребнадзора, в регионе продолжается сезонный подъём заболеваемости.

За неделю было обследовано более 12 тысяч человек. Среди респираторных вирусов распространены риновирусы, аденовирусы, бокавирусы, микоплазма, парагрипп, РС-вирусы и метапневмовирусы. Зафиксированы единичные случаи гриппа.

Специалисты ведомства напоминают, что наиболее эффективным средством от гриппа и его осложнений является вакцинация. По последним данным, иммунизация охватила порядка 44,3% населения.

Чтобы предотвратить распространение вирусов, Роспотребнадзор приостанавливает работу или рекомендует переход на дистанционный формат в образовательных учреждениях. Так, по данным на 28 ноября в 4,6% школ и детских садов частично приостановлен учебный и воспитательный процесс.

Ранее замруководителя нижегородского Управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова рекомендовала для профилактики и дополнительной защиты использовать медицинские маски и чаще мыть руки, избегать контакта с заболевшими, а также укреплять иммунитет - больше гулять на свежем воздухе, пить витаминизированные морсы.

Напомним, что инфекционисты бьют тревогу из-за распространения коклюша в стране. Этот процесс связывают с появлением некоторого числа непривитых людей.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здоровье ОРВИ Роспотребнадзор
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 16:25Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph