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Происшествия

Бывшую и.о заведующей прозектуры больницы №5 Нижнего Новгорода осудили за взятку

28 ноября 2023 19:02  [36] Происшествия

Бывшую и.о. заведующей патологоанатомического отделения городской больницы №5 Нижнего Новгорода признали виновной во взяточничестве. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Нижегородской области.

Напомним, уголовное дело в отношении должностного лица возбудили в июле 2021 года.

Как установило следствие, в период с июня по июль 2021 года обвиняемая, находясь на своём рабочем месте в помещении городской клинической больницы на улице Нестерова, получила взятку размере 67,5 тысячи рублей от лица ритуального агентства. За эти деньги и.о заведующей прозектуры должна была ускорить оформление документов для родственников усопших.

Данные действия были пресечены следователями СК во взаимодействии с оперативными сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по Нижнему Новгороду. Подозреваемая была задержана. При этом, свою вину она не признала.

Собранные доказательства были признаны достаточными для вынесения приговора: суд признал её виновной в получение взятки в значительном размере.

Приговором подсудимой назначено наказание в виде 2-х лет лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком.

Также ей назначен штраф в размере десятикратной суммы взятки – 600 тысяч рублей.

Напомним, что экс-министр социальной политики Нижегородской области Наталья Исаева также предстанет перед судом по делу о двух взятках.

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Теги:
больницы Взятки Следственное управление
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