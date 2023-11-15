Кинофестивель "Горький fest" пройдет в Нижнем Новгороде 12-18 июля 2024 года Культура и отдых

Фото: организаторы мероприятия, архив

VIII фестиваль нового российского кино "Горький fest" пройдет в Нижнем Новгороде с 12 по 18 июля 2024 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно информации, прием заявок на участие в конкурсной программе пройдёт с 20 марта по 20 мая. Темой фестиваля в этом году станут сказки и кинематограф.

"Все мы росли на потрясающих фильмах Александра Роу и других советских режиссеров. Сегодня жанр возрождается!" - написал Глеб Никитин.

Планируется, что мероприятие охватит новые площадки Нижнего Новгорода.

Также Глеб Никитин отметил, что "Горький fest" станет важной частью событийной программы "Культурной столицы года".

Напомним, что седьмой фестиваль нового российского кино "Горький fest" прошел в Нижнем Новгороде с 7 по 13 июля 2023 года.

Главной темой фестиваля стало 100-летие со дня рождения выдающегося кинематографиста Леонида Гайдая.

Ранее сообщалось, что кинофестиваль "Черноречье фест" пройдёт в Дзержинске 22-26 февраля 2024 года.