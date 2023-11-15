Минпросвещения анонсировало выпуск новых учебников по всем школьным предметам Общество

Минпросвещения разработает новые школьные учебники по всем предметам в течение ближайших двух-трех лет. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов во время совещания в рамках выставки-форума "Россия", сообщает телеканал "360".

Он напомнил, что в школы уже поступили обновлённые учебники по истории России и всеобщей истории для 10-11 классов. Всего в школы отправлено более 755 тысяч экземпляров книг.

Глава Минпросвещения также пообещал, что единые учебники по всем предметам разработают до 2025 года. Таким образом школьники получат самые передовые пособия. И в ближайшие пять лет школы должны полностью перевести на новые учебники.

Ранее сообщалось, что российские вузы перейдут на новую систему образования с 1 сентября 2025 года.