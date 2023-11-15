Более семи тысяч кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода за сутки Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Более семи тысяч кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода за сутки. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Согласно информации, ночью в прометании дорог было задействовано около 100 единиц техники, также велись работы по вывозу снега.

Утром дорожные рабочие начали расчищать остановочные павильоны, лестницы, подходы к социальным учреждениям.

В департаменте подчеркнули, что сейчас в Нижнем Новгороде задействовано максимальное количество техники, бригад ручной уборки и дворников. Дорожные службы продолжают работу в усиленном режиме.

Напомним, на этой неделе в Нижегородскую область придут морозы до -24...-29°. Накануне из-за снежного циклона "Оливер" в регионе выпало от 10 до 16 мм осадков.