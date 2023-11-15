Трамвайные пути планируют продлить до Щербинок и Новинок
Бесплатные ледовые катки в Нижнем Новгороде
Ограничение движения по площади Свободы продлено до апреля
Новый график движения поездов с 10 декабря
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
08 декабря 2023 10:37  [94] Автобусам Нижнего Новгорода в тестовом режиме начали предоставлять приоритет
08 декабря 2023 10:20  [85] Нижегородский минпром в ноябре изъял из оборота 400 единиц алкогольной продукции
08 декабря 2023 09:35  [145] Новый график движения поездов на ГЖД начнёт действовать с 10 декабря
08 декабря 2023 09:13  [134] Электричество точечно отключат в шести районах Нижнего Новгорода 8 декабря
07 декабря 2023 18:49  [272] Нижегородская область вошла в топ-10 регионов по развитию волонтерского движения
07 декабря 2023 18:14  [287] Нижегородцев приглашают на бесплатный мастер-класс по сторителлингу и продвижению личного бренда или общественной организации
07 декабря 2023 17:53  [230] Нижегородская область выделила уже 4 млрд рублей на поддержку участников СВО
07 декабря 2023 17:39  [277] "Квартал здоровья" создадут в Нижнем Новгороде
07 декабря 2023 17:16  [248] Судебные приставы оказали правовую помощь нижегородцам с ограниченными возможностями
07 декабря 2023 16:56  [326] Глеб Никитин прокомментировал строительство канатной дороги в Нижнем Новгороде
Общество

Автобусам Нижнего Новгорода в тестовом режиме начали предоставлять приоритет

08 декабря 2023 10:37  [94] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Автобусам Нижнего Новгорода в тестовом режиме начали предоставлять приоритет. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Согласно информации, сейчас апробация предоставления приоритетного проезда проходит на участке улицы Советской - от улицы Марата до Канавинского моста в оба направления. Тестирование происходит на маршрутах А-90 и А-71.

Данные из автобусов передаются в подсистему светофорного управления.

Отмечается, что этот функционал позволит регулировать интервалы движения общественного транспорта и обеспечить соблюдение расписания.

Ранее сообщалось, что более 100 "умных" светофоров будут работать в Нижнем Новгороде в 2024 году.

Также напомним, что нейросеть "Сколтеха" будет регулировать транспортные потоки в Нижнем Новгороде.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дороги Общественный транспорт Технологии
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 16:25Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph