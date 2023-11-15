Автобусам Нижнего Новгорода в тестовом режиме начали предоставлять приоритет Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Автобусам Нижнего Новгорода в тестовом режиме начали предоставлять приоритет. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Согласно информации, сейчас апробация предоставления приоритетного проезда проходит на участке улицы Советской - от улицы Марата до Канавинского моста в оба направления. Тестирование происходит на маршрутах А-90 и А-71.

Данные из автобусов передаются в подсистему светофорного управления.

Отмечается, что этот функционал позволит регулировать интервалы движения общественного транспорта и обеспечить соблюдение расписания.

Ранее сообщалось, что более 100 "умных" светофоров будут работать в Нижнем Новгороде в 2024 году.

Также напомним, что нейросеть "Сколтеха" будет регулировать транспортные потоки в Нижнем Новгороде.