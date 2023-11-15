Заслуженных работников образования наградили в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Новую награду "Заслуженный работник образования Нижнего Новгорода" впервые вручили лучшим педагогам города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Согласно информации, награды были удостоены учитель физкультуры школы №81 Елена Важдаева, директор школы №118 Надежда Жукова, директор Дворца детского творчества имени В.П.Чкалова Наталья Панова, заместитель директора гимназии №136 Светлана Рычагова и заведующая детским садом №62 Наталья Синева.

"Следующий год объявлен президентом Годом семьи. Это символично, потому что именно во взаимодействии семьи, родителей, близких и педагогов можно вырастить действительно достойного человека. Спасибо вам за ваш труд!" - обратился к педагогам Юрий Шалабаев.

Всего в торжественной церемонии приняли участие 800 педагогов и воспитателей.

Ранее сообщалось, что награждение многодетных семей и заслуженных родителей прошло в Нижнем Новгороде.