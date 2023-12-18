Виновника смертельной аварии на Стригинском мосту отправили в колонию на 5 лет Происшествия

Автозаводский районный Нижнего Новгорода вынес приговор водителю - виновнику смертельной аварии, произошедшей на Строгинском мосту в июне этого года. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Напомним, ДТП с участием трёх большегрузов и кроссовера произошла 22 июня около 15:00 на 411 км Южного обхода Нижнего Новгорода.

Грузовой автомобиль DAF двигался в сторону Казани и врезался в попутный автомобиль Geely Atlas. В результате легковушку зажало между двух фур, а все находившиеся ней люди погибли на месте аварии: это мужчина, две женщины и две двухмесячные девочки.

Виновника аварии задержали 23 июня в рамках возбужденного уголовного дела о смертельном ДТП.

26 июня 61-летнего водителя, жителя Смоленской области, заключили под стражу, а затем направили под арест.

В суде установлено, что подсудимый, управляя грузовым автомобилем с прицепом, нарушил правила дорожного движения. Не соблюдая безопасную дистанцию и не предприняв мер к снижению скорости, он совершил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении легковым автомобилем. В результате ДТП пятеро пассажиров легкового автомобиля скончались на месте.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в колонии-поселении. Также его лишили прав на 2,5 года.