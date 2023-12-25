Прокуратура внесла представления за перебои с отоплением в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Прокуратура внесла представления за перебои с отоплением в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, прокуратура внесла представления АО "Теплоэнерго" и в домоуправляющие компании в связи с нарушениями сроков восстановления теплоснабжения в ряде домов в Приокском, Советском и Канавинском районах.

После вмешательства прокуратуры нарушения были устранены. Ведомство продолжит работу в данном направлении.

Напомним, с 31 декабря по 8 января было зафиксировано 31 нарушение в части подачи отопления и 18 нарушений горячего водоснабжения, что ниже показателей аналогичного периода прошлого года. Причиной большинства из них стали аномальные морозы.

Обращения, касающиеся нарушений подачи тепла, поступили по 140 адресам.

Сейчас все 252 источника тепловой энергии в Нижнем Новгороде работают в штатном режиме, нарушений и снижений параметров не выявлено.

"По каждому случаю будем отдельно анализировать ситуацию, особенно по работе домоуправляющих компаний. Коммунальным предприятиям поручил проверить ремонтные программы и включить при необходимости в них те участки, на которых были повреждения, усилить контроль за работой оборудования котельных, ТЭЦ, теплопунктов", - подчеркнул глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Напомним, в декабре ресурсоснабжающие организации Нижнего Новгорода переходили на усиленный режим работы в связи с морозами.