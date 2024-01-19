Ремонт прорвавшейся теплосети на улице Славянской в Нижнем Новгороде завершён Общество

Нижегородское "Теплоэнерго" завершило сварочные работы в тепловой камере на улице Славянской.

В настоящее время ведётся заполнение сетей теплоносителем. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

ДУКам предстоит проверить и отрегулировать работу внутридомовых систем в домах, которые попали под ограничение параметров.

При проведении неотложных работ на данном участке было принято решение о дополнительных диагностических мероприятиях для определения технического состояния трубопроводов. По их итогам решено заменить участок старого трубопровода для обеспечения надежной работы сетей в текущем отопительном периоде. Работы провели с наступлением плюсовой температуры - 19 января.

Напомним, что что в центре Нижнего Новгорода утром 16 января произошла серьёзная коммунальная авария - прорыв трубопровода теплосетей.

В день ЧП от горячей воды пострадали пешеходы, которые получили ожоги и обратились за помощью медиков - всего 12 человек, в том числе двое детей. В "Теплоэнерго" заверили, что компания окажет помощь нижегородцам, которые обратились в медучреждения после последствий утечки с трубопровода на улице Славянской.

К настоящему времени руководство компании уже встретилось со всеми пострадавшими.

"Со всеми на связи, людям оказывается необходимая материальная помощь. Кто ранее обращался в медицинские учреждения, находятся дома и лечатся самостоятельно по рекомендациям врачей. Серьёзных повреждений и осложнений не наблюдается", - рассказали в "Теплоэнерго".

В условиях стационара плановое лечение проходит только 11-летняя девочка, которая находится в детском отделении ПИМУ. Ребёнок чувствует себя нормально и скоро её выпишут домой наблюдаться в поликлинике по месту жительства.