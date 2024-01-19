Границы КРТ в Автозаводском районе будут изменены

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Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области подвело итоги собраний жильцов, на которых обсуждался вопрос комплексного развития территории (КРТ) в районе улицы Янки Купалы в Нижнем Новгороде.
Согласно информации, в границы КРТ по итогам собраний предварительно вошли 39 домов, жильцы 12 домов отказались от участия в комплексном развитии территории.
Как отметили в Минграде, процедура голосования – один из обязательных этапов в принятии решения о комплексном развитии территории согласно действующему законодательству.
Новые границы КРТ в границах улиц Янки Купалы, Южного шоссе, Коломенской и Лескова определят с учетом мнения жителей после градостроительной проработки.
Напомним, на площадке площадью 26,3 га было запланировано строительство 431 759 кв. м жилья.
В ноябре 2023 года прошла встреча с жителями домов, не признанных аварийными, по вопросу включения их многоквартирных домов в решение о комплексном развитии территории (КРТ) жилой застройки в границах улицы Янки Купалы, Южного шоссе, улиц Коломенской и Лескова.
Ранее сообщалось, что новые границы КРТ в Советском районе утверждены в Нижнем Новгороде.
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