Границы КРТ в Автозаводском районе будут изменены Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области подвело итоги собраний жильцов, на которых обсуждался вопрос комплексного развития территории (КРТ) в районе улицы Янки Купалы в Нижнем Новгороде.

Согласно информации, в границы КРТ по итогам собраний предварительно вошли 39 домов, жильцы 12 домов отказались от участия в комплексном развитии территории.

Как отметили в Минграде, процедура голосования – один из обязательных этапов в принятии решения о комплексном развитии территории согласно действующему законодательству.

Новые границы КРТ в границах улиц Янки Купалы, Южного шоссе, Коломенской и Лескова определят с учетом мнения жителей после градостроительной проработки.

Напомним, на площадке площадью 26,3 га было запланировано строительство 431 759 кв. м жилья.

В ноябре 2023 года прошла встреча с жителями домов, не признанных аварийными, по вопросу включения их многоквартирных домов в решение о комплексном развитии территории (КРТ) жилой застройки в границах улицы Янки Купалы, Южного шоссе, улиц Коломенской и Лескова.

Ранее сообщалось, что новые границы КРТ в Советском районе утверждены в Нижнем Новгороде.