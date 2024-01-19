Повышение пенсий и пособий нижегородцам с января 2024 года
Почти 30 территорий благоустроят в Нижнем Новгороде по ФКГС в 2024 г.
Закрытие старого Борского моста на ремонт запланировано на 20 марта
Приём заявок на соискание стипендии главы Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
22 января 2024 16:29  [28] Более 100 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода за трое суток
22 января 2024 15:59  [106] Депутаты обсудили внесение изменений в нормативные акты по присвоению почетных званий Нижнего Новгорода
22 января 2024 15:51  [133] Проезд большегрузов запретили по мосту на Нижегородской ГЭС
22 января 2024 15:34  [128] Госэкспертиза одобрила проект реконструкции здания "Нижновэнерго" на Рождественской
22 января 2024 15:22  [127] "Женский день" прошел на площадке Штаба общественной поддержки
22 января 2024 15:15  [127] За здоровьем, красотой и отдыхом
22 января 2024 15:02  [124] Поддержание теплых отношений с родственниками важно для 86% россиян
22 января 2024 14:38  [140] Замгубернатора Сергей Морозов проведёт личный приём нижегородцев 8 февраля
22 января 2024 14:22  [141] Госдума рассмотрит законопроект о конфискации имущества за фейки об армии
22 января 2024 14:11  [172] Глеб Никитин поручил проконтролировать вывоз мусора в Нижнем Новгороде
Общество

Депутаты обсудили внесение изменений в нормативные акты по присвоению почетных званий Нижнего Новгорода

22 января 2024 15:59  [106] Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

22 января в городской Думе Нижнего Новгорода состоялось заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению. В повестку вошли восемь вопросов, два из которых касались обновления нормативной базы по почетным званиям Нижнего Новгорода, в частности, внесения изменений в решение Думы об учреждении почетных званий и в Порядок присвоения звания Почетного гражданина города.

Изменения по присвоению звания Почетного гражданина города носят технический характер - уточняются перечень документов, необходимых для предоставления в профильный комитет, и дата начала приема ходатайств.

По почетным званиям для представителей профессий есть два нововведения. Во-первых, по инициативе ГУ МЧС России по Нижегородской области, поддержанной главой города, теперь почетные звания также могут быть присвоены и лицам, уже завершившим свою трудовую (служебную) деятельность. Кроме того, депутаты одобрили расширение круга инициаторов присвоения званий. Ими теперь могут стать и глава города, и председатель городской Думы, и депутаты.

"Выявление и своевременное устранение недочетов в действующих правовых актах позволяет сделать дальнейшую работу в рамках их исполнения более прозрачной и корректной", - подчеркнула председатель постоянной комиссии Ольга Балакина.

Постоянной комиссией принято решение рекомендовать вышеуказанные вопросы к включению в повестку заседания городской Думы Нижнего Новгорода.

Напомним, что в июне 2023 года было принято решение об учреждении звания заслуженного работника в девяти сферах за особые заслуги в профессиональной деятельности, а также за весомый вклад в обеспечение благополучия и процветания Нижнего Новгорода.

25 октября на очередном заседании Гордумы депутаты согласовали присвоение почётных званий 43 нижегородцам, которые трудятся в государственных медицинских организациях, в органах соцзащиты, в образовательных, культурных и спортивных учреждениях, организациях дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, а также в подразделениях полиции и пожарной охраны.

Первое награждение состоялось 14 ноября.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гордума Награды
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Крещенские купания - 2024 в Нижнем Новгороде
19 января 2024 12:00Крещенские купания - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph