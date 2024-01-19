Депутаты обсудили внесение изменений в нормативные акты по присвоению почетных званий Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

22 января в городской Думе Нижнего Новгорода состоялось заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению. В повестку вошли восемь вопросов, два из которых касались обновления нормативной базы по почетным званиям Нижнего Новгорода, в частности, внесения изменений в решение Думы об учреждении почетных званий и в Порядок присвоения звания Почетного гражданина города.

Изменения по присвоению звания Почетного гражданина города носят технический характер - уточняются перечень документов, необходимых для предоставления в профильный комитет, и дата начала приема ходатайств.

По почетным званиям для представителей профессий есть два нововведения. Во-первых, по инициативе ГУ МЧС России по Нижегородской области, поддержанной главой города, теперь почетные звания также могут быть присвоены и лицам, уже завершившим свою трудовую (служебную) деятельность. Кроме того, депутаты одобрили расширение круга инициаторов присвоения званий. Ими теперь могут стать и глава города, и председатель городской Думы, и депутаты.

"Выявление и своевременное устранение недочетов в действующих правовых актах позволяет сделать дальнейшую работу в рамках их исполнения более прозрачной и корректной", - подчеркнула председатель постоянной комиссии Ольга Балакина.

Постоянной комиссией принято решение рекомендовать вышеуказанные вопросы к включению в повестку заседания городской Думы Нижнего Новгорода.

Напомним, что в июне 2023 года было принято решение об учреждении звания заслуженного работника в девяти сферах за особые заслуги в профессиональной деятельности, а также за весомый вклад в обеспечение благополучия и процветания Нижнего Новгорода.

25 октября на очередном заседании Гордумы депутаты согласовали присвоение почётных званий 43 нижегородцам, которые трудятся в государственных медицинских организациях, в органах соцзащиты, в образовательных, культурных и спортивных учреждениях, организациях дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, а также в подразделениях полиции и пожарной охраны.

Первое награждение состоялось 14 ноября.