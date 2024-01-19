Более 100 улиц очистили от снега в Нижнем Новгороде за три ночи Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Более 100 улиц очистили от снега в Нижнем Новгороде с 24 января по 26 января. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации.

Согласно информации, наиболее активно уборка снега проходит ночью.

На месте проведения снегоуборочных работ устанавливаются аншлаги, ограничивающие парковку автомобилей. В приоритете у коммунальщиков очистка центральных улиц, по которым движется общественный транспорт, а также подходы и подъезды к соцучреждениям.

Нижегородских водителей просят отнестись с пониманием к временным ограничениям в связи с большим количеством снежным валов.

Со списком улиц, где будет проводиться очистка снега в ночь на 27 января, можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, за первые трое суток после рекордного снегопада, прошедшего в Нижнем Новгороде 19 января, с улиц было вывезено более 100 тысяч кубометров снега.

Ранее сообщалось, что синоптики обещают теплую малоснежную погоду в Нижнем Новгороде в выходные.