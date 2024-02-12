Минобрнауки намерено строить детские сады и ясли на базе вузов Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутаты Госдумы предложили компенсировать дефицит нянь строительством детских садов при вузах. По мнению авторов обращения, направленного в Минобрнауки, строительство таких дошкольных образовательных учреждений будет способствовать выполнению задачи по повышению рождаемости в стране.

В ответ в министерстве сообщили, что намерены создавать такие дошкольные организации. Документ с данной информацией появился в распоряжении РИА "Новости".

"Ведётся активная работа, направленная на предоставление дополнительных мест для детей дошкольного возраста путём строительства детских садов и создание дошкольных организаций на базе вузов", — говорится в тексте документа.

Один из авторов инициативы, депутат Госдумы Ярослав Нилов подчеркнул, что многие молодые люди откладывают рождение детей до получения диплома, что негативно сказывается на демографической ситуации.

"Нужно, чтобы больше строилось ясельных групп, чтобы при вузах и средне специальных заведениях открывались ясли и детские сады", - цитирует слова политика 3#https://360tv.ru/##телеканал "360"##.

Напомним, президент Владимир Путин объявил 2024 год в России Годом семьи.

По инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина стартовала работа над формированием стратегии демографической политики региона, которая станет одним из ключевых направлений деятельности органов власти. В феврале на площадке Дома народного единства состоялась дискуссия с участием более 100 федеральных и областных экспертов для разработки стратегии демографической политики.

Эксперты проработали в том числе региональные меры поддержки молодых семей, чтобы они не откладывали рождение первого и второго ребёнка. Среди них - расширение возможностей доступного социального жилья, создание института социальных нянь, а также проведение встреч для одинокой молодёжи в университетах, коворкингах, домах культуры.