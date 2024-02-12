Щит "Владимир" будет идти до площади Свободы 9 месяцев
Старый борский мост полностью закроют с 20 марта
Строительство обхода Балахны планируется начать в 2024 году
Фестиваль "Небофест" пройдёт в Нижнем Новгороде 26 мая
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
25 февраля 2024 15:34  [147] Нижегородские НКО представили лучшие социальные практики на выставке "Россия"
25 февраля 2024 14:31  [154] Заслуженный учитель РФ Мстислав Шутан скончался в Нижнем Новгороде
25 февраля 2024 12:51  [170] Минобрнауки намерено строить детские сады и ясли на базе вузов
25 февраля 2024 11:09  [200] Кровли домов начали активно чистить от наледи в Нижнем Новгороде
24 февраля 2024 17:20  [355] Прокуратура внесла представление директору "Нижэкология-НН" за невывоз мусора
24 февраля 2024 16:43  [331] Нижегородские школьники смогут принять участие в проекте "Сириуса" по ИИ
24 февраля 2024 16:05  [371] Около 4500 лифтов заменят в многоквартирных домах Нижегородской области
24 февраля 2024 14:03  [370] Модернизация Нижегородской станции аэрации завершится в 2024 году
24 февраля 2024 13:23  [433] ГЖИ оштрафовало ДУКи в Нижнем Новгороде на 1,2 млн рублей
24 февраля 2024 12:25  [386] Водителям в Нижегородской области могут увеличить штраф за отказ от прохождения весогабаритного контроля
Общество

Минобрнауки намерено строить детские сады и ясли на базе вузов

25 февраля 2024 12:51  [170] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутаты Госдумы предложили компенсировать дефицит нянь строительством детских садов при вузах. По мнению авторов обращения, направленного в Минобрнауки, строительство таких дошкольных образовательных учреждений будет способствовать выполнению задачи по повышению рождаемости в стране.

В ответ в министерстве сообщили, что намерены создавать такие дошкольные организации. Документ с данной информацией появился в распоряжении РИА "Новости".

"Ведётся активная работа, направленная на предоставление дополнительных мест для детей дошкольного возраста путём строительства детских садов и создание дошкольных организаций на базе вузов", — говорится в тексте документа.

Один из авторов инициативы, депутат Госдумы Ярослав Нилов подчеркнул, что многие молодые люди откладывают рождение детей до получения диплома, что негативно сказывается на демографической ситуации.

"Нужно, чтобы больше строилось ясельных групп, чтобы при вузах и средне специальных заведениях открывались ясли и детские сады", - цитирует слова политика 3#https://360tv.ru/##телеканал "360"##.

Напомним, президент Владимир Путин объявил 2024 год в России Годом семьи.

По инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина стартовала работа над формированием стратегии демографической политики региона, которая станет одним из ключевых направлений деятельности органов власти. В феврале на площадке Дома народного единства состоялась дискуссия с участием более 100 федеральных и областных экспертов для разработки стратегии демографической политики.

Эксперты проработали в том числе региональные меры поддержки молодых семей, чтобы они не откладывали рождение первого и второго ребёнка. Среди них - расширение возможностей доступного социального жилья, создание института социальных нянь, а также проведение встреч для одинокой молодёжи в университетах, коворкингах, домах культуры.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Вузы демография Детсады
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Лыжня России - 2024 в Нижнем Новгороде
12 февраля 2024 16:32"Лыжня России - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph