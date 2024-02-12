Нижегородец лишился 4,6 млн рублей, пытаясь заработать в интернете Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мошенники обманули жителя Нижнего Новгорода на 4,6 млн рублей при его попытке заработка в интернете. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

В полицию обратился 33-летний нижегородец и рассказал силовикам, что ему позвонил неизвестный и, представившись менеджером компании, предложил заработать на инвестиционной площадке. Мужчина заинтересовался этим предложением, якобы позволяющим быстро удвоить его капитал.

Через мобильное приложение банка он тут же взял кредит, а затем перевел заемные средства в размере 4,6 млн рублей на продиктованные аферистом счета. После получения денег лжеменеджер перестал выходить на связь с нижегородцем.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Полицейские ведут розыск преступника.

Напомним, телефонные мошенники обманули жительницу Заволжья почти на 2 млн рублей.