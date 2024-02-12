Старый борский мост полностью закроют с 20 марта
Фестиваль "Небофест" пройдёт в Нижнем Новгороде 26 мая
Cбор заявок на конкурс общественных инициатив "СВЕТИ"
Полумарафон "Беги, Герой!" пройдёт в Нижнем Новгороде 19 мая
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
26 февраля 2024 11:14  [198] Нижегородец лишился 4,6 млн рублей, пытаясь заработать в интернете
25 февраля 2024 17:05  [523] Жительница Сормова лишилась 1,3 млн рублей после звонка мошенников
24 февраля 2024 17:58  [551] Телефонные мошенники обманули жительницу Заволжья почти на 2 млн рублей
22 февраля 2024 12:09  [587] Лженачальник и псевдосиловики "развели" жительницу Шахуньи на 1,5 млн рублей
21 февраля 2024 14:54  [476] Нижегородскую ОПГ будут судить за нелегальное производство алкоголя
21 февраля 2024 12:55  [485] Нижегородец лишился более 1 млн рублей после звонка лжеоператора сотовой связи
20 февраля 2024 17:18  [631] Обвиняемым в мошенничестве при благоустройстве нижегородского парка "Швейцария" назначили условный срок
20 февраля 2024 13:25  [614] Роскомнадзор заблокировал 622 млн подозрительных телефонных звонков в Нижегородской области в 2023 году
20 февраля 2024 12:43  [497] Аферист из Нижнего Новгорода собирал пожертвования на реставрацию храма в Твери
20 февраля 2024 12:32  [494] Почти 140 уголовных дел завели в Нижегородской области из-за взлома аккаунтов пользователей
Происшествия

Нижегородец лишился 4,6 млн рублей, пытаясь заработать в интернете

26 февраля 2024 11:14  [198] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мошенники обманули жителя Нижнего Новгорода на 4,6 млн рублей при его попытке заработка в интернете. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

В полицию обратился 33-летний нижегородец и рассказал силовикам, что ему позвонил неизвестный и, представившись менеджером компании, предложил заработать на инвестиционной площадке. Мужчина заинтересовался этим предложением, якобы позволяющим быстро удвоить его капитал.

Через мобильное приложение банка он тут же взял кредит, а затем перевел заемные средства в размере 4,6 млн рублей на продиктованные аферистом счета. После получения денег лжеменеджер перестал выходить на связь с нижегородцем.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Полицейские ведут розыск преступника.

Напомним, телефонные мошенники обманули жительницу Заволжья почти на 2 млн рублей.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Деньги Мошенничество
Поделиться:
Новости по теме
19 февраля 2024 17:09  [549] Свыше 54 млн рублей потеряли нижегородцы за прошлую неделю из-за мошенников
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Лыжня России - 2024 в Нижнем Новгороде
12 февраля 2024 16:32"Лыжня России - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph