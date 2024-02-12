Нижегородская область вошла в топ-10 регионов по уровню развития НКО

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Нижегородская область поднялась на 7 место по уровню развития некоммерческих общественных организаций. Об этом заявил директор филиала ВГТРК ГТРК "Нижний Новгород" Назарий Зеленый во время "завтрака с НКО", который состоялся в Доме народного единства 27 февраля.
По его словам, два года назад по этому показателю Нижегородская область находилась лишь на 31 месте.
"Более года назад была разработана дорожная карта, и благодаря более плотной работе министерства внутренней политики Нижегородской области с некоммерческими общественными организациями нам удалось войти в первую десятку регионов по развитию некоммерческого сектора. К сожалению, у многих НКО сейчас нет финансовой возможности нанимать PR-специалистов для освещения деятельности организаций, поэтому этим зачастую занимаются волонтеры", - пояснил Зеленый.
В свою очередь, журналист, автор Теlegram-канала "ВОВК" Андрей Вовк призвал представителей НКО активнее развивать официальные странички в соцсетях для повышения узнаваемости своих организаций.
"Создайте такую группу, такой Теlegram-канал, чтобы журналисты туда заходили и брали оттуда информацию", - сказал Вовк.
Напомним, около 4 тысяч некоммерческих общественных организаций работают в Нижегородской области.
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