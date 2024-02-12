Каток в нижегородском парке "Швейцария" завершает работу 10 марта Общество

Фото: парк "Швейцария"

Каток в нижегородском парке "Швейцария" завершает работу в воскресенье, 10 марта. Об этом сообщили в администрации общественного пространства.

Сегодня последний день, когда нижегородцы и гости города имеют возможность покататься на коньках и рассмотреть моря и океаны, материки и континенты на огромном светящемся глобусе.

Заключительные сеансы сезона будут доступны по расписанию: 18:00, 20:00, 21:45.

Билеты доступны в кассе катка.

Напомним, что последние "Дискотеки на катке" в Автозаводском парке прошли 8 и 9 марта.

ранее сообщалось, что масленичные гуляния пройдут на следующей неделе в городских парках, музеях и библиотеках.