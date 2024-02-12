Улицу Ивлиева частично перекроют в Нижнем Новгороде с начала апреля

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Улицу Генерала Ивлиева частично перекроют в Советском районе Нижнего Новгорода с 1 апреля. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.
Движение по улице будет ограничено в районе дома №40.
"Изменения необходимы для беспрепятственного проезда и парковки автобусов на разворотной площадке общественного транспорта", - пояснили в дептрансе.
Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться с условиями стоянки на этом участке и следовать указаниям дорожных знаков.
Напомним, движение сузят на улице Бекетова в Нижнем Новгороде из-за реконструкции трамвайных путей.
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