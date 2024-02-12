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Общество

Более 140 нижегородских населенных пунктов посетили “Поезда здоровья” с начала 2024 года

12 марта 2024 09:58  [107] Общество

Фото: пресс-служба правительства НО

“Поезда здоровья” в Нижегородской области с начала года совершили 45 выездов. Как сообщает пресс-служба правительства региона, обследования в таких поездах прошли почти 9 тысяч человек и более 15 тысяч получили консультации специалистов. Кроме того, было проведено около 43 тысяч диагностических исследований.

Как отметил главврач Нижегородской ОКБ имени Н.А. Семашко Сергей Богданов, на базе которой формируются мобильные бригады, задача таких поездов - диагностика и своевременное выявление заболеваний или риски их развития у жителей отдаленных районов области. За два месяца текущего года медикам удалось обнаружить более 2 тысяч случаев различных патологий. Из них 60 — это онкология. Некоторые пациенты были направлены на дообследование, некоторым понадобилась госпитализация.

Минздрав Нижегородской области напоминает, что работа “Поездов здоровья” вносит весомый вклад в успешную реализацию в регионе задач национального проекта “Здравоохранение” , который реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина “О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года”.

Напомним, что "Поезда здоровья" в марте посетят 18 муниципалитетов Нижегородской области

Также сообщалось, что за шесть лет реализации проекта "Поезда здоровья" удалось помочь более 175 тысячам нижегородцев.

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Теги:
Здоровье Здравоохранение Нацпроект
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