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Общество

Симпозиум по нанофизике в Нижнем Новгороде собрал более 600 ученых из стран СНГ

12 марта 2024 15:58  [39] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 600 ученых из России и стран ближнего зарубежья принимают участие в XXVIII Международном симпозиуме “Нанофизика и наноэлектроника” в Нижнем Новгороде. Как сообщает пресс-служба правительства региона, это крупнейший ежегодный форум в области физики конденсированных сред в России.

Организаторами научной конференции стали министерство науки и высшего образования РФ, отделение физических наук РАН, Научный совет РАН по физике полупроводников, Научный совет РАН по физике конденсированных сред, Институт физики микроструктур РАН, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского при поддержке ИТ-кампуса мирового уровня “НЕЙМАРК”.

Научное направление симпозиума охватывает обширный спектр вопросов физики конденсированных сред. Здесь обсуждаются результаты исследований в области физики полупроводниковых наноструктур, рентгеновской оптики и зондовой микроскопии, которые получили российские ученые, а также проводится сравнительный анализ с достижениями зарубежных научных групп.

По словам советника губернатора Нижегородской области, директора АНО “НЕЙМАРК” Валерия Черепенникова, в регионе разрабатываются высокочистые вещества, современных полупроводниковых материалов, фотолитографии.

“Микроэлектроника будет одним из ключевых научно-образовательных направлений ИТ-кампуса “НЕЙМАРК”, который способен стать катализатором развития науки в стране. Для нас важно создание будущих лабораторий, новых научных направлений и школ. Мы готовы поддержать хорошие инициативы и помогать вписать их в федеральную повестку”, - отметил Валерий Черепенников.

Напомним, период с 2022 по 2031 год объявлен президентом РФ Владимиром Путиным Десятилетием науки и технологий в России. Основные задачи Десятилетия — привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны, а также повышение информированности россиян о достижениях и перспективах отечественной науки.

Напомним, ранее в Сочи на ВМФ Глеб Никитин презентовал стенд ИТ-кампуса "НЕЙМАРК".

Также сообщалось, что Нижегородский ИТ-кампус "Неймарк" объявил о старте бесплатной ИТ-Академии.

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Теги:
Наука Технологии
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