Первый детсад начали строить за счет инвестора по КРТ в Нижегородской области Общество

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Строительство первого детсада за счет инвестора по проекту комплексного развития территории началось в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Символическую капсулу в фундамент будущего здания дошкольного учреждения заложили 13 марта. Строители уже приступили к работам по формированию фундамента.

Детский сад на 280 мест в ЖК "Савин парк" в Кстовском районе построит компания ПИК. Площадь трехэтажного здания превышает 5 тысяч кв. метров. Здесь будут предусмотрены кабинеты логопеда и психолога, а также отдельные классы для развивающих занятий.

Проект реализуется при поддержке правительства Нижегородской области с применением механизма КРТ, который позволит синхронизировать строительство жилья, объектов инженерной и социальной инфраструктуры.

"ЖК "Савин Парк" является одним из наглядных примеров социально ориентированного проекта строительства, реализуемого на базе механизма КРТ. Застройщик взял на себя обязательства по созданию объектов инфраструктуры и, в частности, детсада. Это позволят своевременно удовлетворить потребность жителей в социально значимых объектах без дополнительных расходов бюджета",- отметил зампредседателя правительства региона Иван Каргин.

Строительство детсада планируется завершить в 2025 году.

Напомним, в новом ЖК "Савин парк" в Нижегородской области построят школу, физкультурно-оздоровительный комплекс и поликлинику.